Paris (AFP). L'attentat de Nice a été prémédité plusieurs mois

"Les investigations menées depuis la nuit du 14 juillet dernier n'ont cessé d'avancer et ont permis non seulement de confirmer plus encore le caractère prémédité du passage à l'acte mortifère de Mohamed Lahouaiej Bouhlel, mais également d'établir que ce dernier avait pu bénéficier de soutiens et de complicités dans la préparation et la commission de son acte criminel", a souligné le procureur.

Le parquet de Paris a ouvert une information judiciaire et demandé le placement en détention provisoire des cinq suspects, quatre hommes et une femme, arrêtés durant l'enquête et qui n'étaient "pas connus des services spécialisés de renseignement", a-t-il annoncé.

Il s'agit de Ramzi A., franco-tunisien né le 28 novembre 1994 à Nice, de Chokri C., Tunisien né le 11 juillet 1979, d'Artan H., Albanais né le 30 janvier 1978, de Mohamed Oualid G., franco-tunisien né le 19 février 1976 et d'Enkeledja Z., née le 3 mars 1974, de nationalité française et albanaise.

"Le parquet a ouvert à la mi-journée une information judiciaire des chefs de participation à une association de malfaiteurs terroristes, en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteinte aux personnes", du "chef d'assassinat et complicité d'assassinat en bande organisée, du chef de tentative et complicité de tentative d'assassinat en bande organisée et sur personne dépositaire de l'ordre public, du chef d'acquisition, détention et cession d'armes de catégorie A et B en bande organisée, du chef de port et transport d'armes de catégorie A et B", a déclaré le procureur.

Toutes ces infractions "étant en relation avec une entreprise terroriste", a-t-il précisé.

C'est grâce à des "éléments de téléphonie" que les cinq suspects ont été interpellés. "L'exploitation de la téléphonie a pu établir de nombreux contacts entre eux", a souligné le procureur, précisant que les liens entre Lahouaiej Bouhlel et ses complices présumés "transparaissent aussi sur les éléments dans le camion et sur la fourniture d'armes".

Ces exploitations ont aussi permis de trouver des "clichés révélateurs" de la préméditation de l'attentat.

Celui-ci a fait 84 morts et 331 blessés. Le pronostic vital de 15 d'entre eux est toujours engagé.