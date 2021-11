Calvados : à Caen, il insulte et crache sur des policiers

A Caen (Calvados), rue de Falaise, mardi 3 mai 2016 à 18 heures, des automobilistes appellent la police, car un homme excité tape sur des véhicules. A leur arrivée, criant et vociférant, l'individu, le tee-shirt taché de sang, est assis sur le capot d'une voiture occupée par une conductrice.

Il tente de mordre les policiers

Il oppose une vive résistance aux gardiens de la paix, insultant, crachant et tentant de mordre. Durant l'interpellation et tout au long de la garde à vue, il répétera : "Enc… !" Ariunbat Binderiya, âgé de 30 ans, originaire de Mongolie, comparaissait le mercredi 20 juillet 2016 devant le tribunal de grande instance de Caen pour outrage à des personnes dépositaires de l'autorité publique et pour rébellion.

"Je ne sais pas ce que ça veut dire"

Le prévenu est depuis un peu plus d'un an en France. Son droit d'asile a été refusé et il réitère sa demande pour raison médicale, souffrant d’hépatites B et C. Son casier judiciaire comporte une mention pour vol aggravé. Une interprète traduit : "Je ne me souviens de rien et pour le sang non plus, j'étais trop bourré... Mais s'ils le disent, ça doit être vrai. Pour l'insulte, enc…, je ne sais pas ce que ça veut dire".

Deux mois de prison ferme requis

Le procureur ironise que lorsqu'on arrive dans un pays étranger, on apprend forcement les mots rudimentaires... Et requiert deux mois de prison ferme, ce qui n'est pas du goût de l'avocate de la défense.

La défense parle "d'escalade de la répression"

Maitre Frédérike Dury Gherrak se montre scandalisée par cette réquisition : "Je suis surprise par l'escalade de la répression. Dans ces conditions, d'ici 20 ans, on incarcérera plusieurs année un homme qui a bu. C'est juste quelqu'un qui n'en peut plus, les faits ne justifient pas deux mois de prison. Dans la situation désespérante qui est la sienne, on peut comprendre ce craquage !". Il écope de 15 jours de prison ferme et de la révocation de son sursis d'un mois, toutefois aménageables. Il devra en outre verser 500 euros de dommages et intérêts à chacune des trois victimes et 500 euros de frais de procédure. La Président justifie cette sentence par le fait qu'il a craché et voulu mordre, et que cela dépasse le simple outrage.

A LIRE AUSSI.