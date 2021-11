Près de Rouen, une station-service au gaz naturel, moins polluant, voit le jour

La société GN Drive, basée à Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritime), franchit un cap. Après avoir vendu et installé des stations-service GNV pour ses clients (des entreprises privées, des transporteurs, des collectivités), la société développe ses propres stations. GN Drive a annoncé ce jeudi 21 juillet 2016 qu'elle ouvrira sa première station au GNV en septembre 2016, chemin de la Mi-Voie à Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime), au coeur de la zone industrielle. Les travaux ont déjà commencé.

300 véhicules au GNV en Normandie

Le GNV constitue, selon la société, "le premier carburant alternatif au monde", à la fois plus silencieux qu'un moteur diesel et moins polluant. Aujourd'hui, 300 véhicules rouleraient au GNV en Normandie. Mais selon Laurent Martenat, du groupe Martenat qui a fondé GN Drive, ce carburant a "un fort potentiel de développement". Cette première station-service pourra ainsi être utilisée par des entreprises comme par des particuliers, la société faisant le pari que la population choisisse à terme le GNV plutôt qu'un autre carburant. Une différence de taille existe entre une station-service classique et la prochaine station GNV : l'automobiliste signe un contrat et reçoit une facture au mois. Il ne passe donc pas à la caisse à chaque plein.

Après Sotteville, GN Drive envisage d'ouvrir des stations au Havre, à Caen et à Rennes.