Il se tue sur son scooter près de Cherbourg

Sur appel des pompiers, des policiers de Cherbourg se sont rendus au rond point Malraux, à La Glacerie (Manche), suite à l'accident d'un homme de 62 ans qui a perdu le contrôle de son scooter à trois roues. "Pour une raison non-déterminée pour l'heure, il a percuté une glissière de sécurité avant d'être éjecté", ont confié les autorités.

Scooter acheté le matin même

Pendant que les pompiers et le SAMU s'affairaient autour de la victime, plusieurs policiers et des agents de la direction des routes départementales sécurisaient les lieux, en coupant la circulation et en mettant en place une signalisation mobile.

Dans un état jugé critique, la victime a été transportée par les pompiers et le SAMU au CHPC où il est décédé peu après de ses blessures. La victime, demeurant à l'Etang Bertrand, avait acheté le scooter le matin même. Les policiers ont immédiatement ouvert une enquête.