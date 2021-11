Repoussée à l'été 2017, la saison 7 de "Game of Thrones" sera privée d'Emmy Awards

Diffusée au cours de l'été 2017, et non au printemps comme les six premières salves, la septième saison ne sera pas éligible à la prestigieuse cérémonie. Pour qu'une émission puisse être en course à ces "Oscars du petit écran", il faut en effet qu'elle soit diffusée entre le 1er juin 2016 et le 31 mai 2017.

Un rendez-vous que manquera "Game of Thrones" l'an prochain alors que la série est un prétendant très sérieux. Cette année, le drama peut prétendre à 23 statuettes, dont le très convoité trophée de la meilleure série dramatique. En 2015, l'adaptation des écrits de George R.R. Martin avait remporté 12 statuettes avec 24 citations.

L'hiver est là

Les millions de fans à travers le monde de "Game of Thrones" devront donc patienter plus d'un an avant de découvrir la 7e saison. Afin de coller au maximum à l'intrigue (l'hiver est arrivé en fin de saison 6), le tournage doit s'adapter aux saisons. Les créateurs David Benioff et D.B. Weiss comptent donc filmer l'hiver réel et démarrer la production cet été et non au printemps comme pour les précédentes saisons.

Raccourcie à sept épisodes, comme annoncé en avril dernier, la prochaine salve se tournera prochainement en Irlande du Nord, en Islande et en Espagne. L'équipe s'arrêtera notamment à Séville et au Pays basque (Zumaia, Bermeo).

Les stars du show, Peter Dinklage (Tyrion Lannister), Kit Harrington (Jon Snow), Lena Headey (Cersei Lannister), Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) et Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister) participeront à ces nouveaux épisodes.



