L'album "Encore un soir" de Céline Dion dans les bacs le 26 août 2016

Il s’agit du premier album de Céline Dion depuis le décès en janvier dernier de René Angélil, son époux et manager. En mai, elle a dévoilé un premier titre écrit par Jean-Jacques Goldman et intitulé Encore un soir, découvert sur Tendance Ouest.

Ce lundi 18 juillet 2016, elle annonce officiellement la nouvelle sur son compte Twitter :

Sortez vos agendas! C’est le 26 août que sera disponible le nouvel album, #EncoreUnSoir. Plus de détails au https://t.co/PbVwUvX3Rv –TC — Celine Dion (@celinedion) 18 juillet 2016

Figureraient aux crédits du disque : Grand Corps Malade (Les Yeux au ciel), Francis Cabrel (Plus qu’ailleurs, écrit à partir d’un texte de Serge Lama), Jacques Veneruso (Si c’était à refaire), Robert Charlebois (pour la reprise de son titre Ordinaire), Vianney (Ma force), le duo Mutine (Le Bonheur en face), Florent Mothe (L’Étoile), Marc Dupré (Toutes ces choses et Je nous veux), Daniel Picard (À la plus haute branche, gagnant du concours lancé sur le site de Céline) et surtout... Jean-Jacques Goldman !

Tracklisting

1. Plus qu’ailleurs

2. L’Étoile

3. Ma faille

4. Encore un soir

5. Je nous veux

6. Les Yeux au ciel

7. Si c’était à refaire

8. Ordinaire

9. Tu sauras

10. Toutes ces choses

11. Le Bonheur en face

12. À la plus haute branche

13. À vous

14. Ma force

15. Trois heures vingt

Céline Dion se produira à Montréal le dimanche 31 juillet 2016 (10 représentations), à Québec le samedi 20 août 2016 (5 représentations) puis à Trois Rivières le mardi 30 août 2016 (2 représentations), après ses 9 concerts à guichets fermés donnés à Paris fin juin et début juillet 2016.

A LIRE AUSSI.