Plusieurs centaines de jeunes normands en route vers les JMJ en Pologne

Plusieurs centaines de jeunes chrétiens normands sont partis lundi 18 juillet 2016 des diocèses de Bayeux-Lisieux (Calvados), de Coutances (Manche) et de Sées (Orne) pour participer aux Journées Mondiales de la Jeunesse, à Cracovie (Pologne).

Les JMJ sont nées en 1983 de la volonté du Pape Jean-Paul 2, originaire de … Cracovie (Pologne).

Départ de la cathédrale de Sées.

Ce lundi après-midi 18 juillet 2016, ce sont par exemple 140 jeunes ornais et leurs accompagnateurs, avec leur évêque Monseigneur Habert, qui sont partis vers la Pologne à bord de deux autocars et d'un minibus. Ce convoi avait été précédés le matin par trois voitures pour l’intendance et la troupe de théâtre « Jeunes Vivants » (qui se produira à Cracovie).

Une semaine dans une paroisse polonaise.

Le diocèse de Sées est reçu durant une semaine dans celui de Szczecin (en Poméranie orientale, à la frontière de l’ex Allemagne de l’est, près de la Baltique), avant de converger avec tous vers Cracovie pour la deuxième semaine, à partir du 26 juillet, autour du pape François.

Une messe avant la longue route.

Lors de la « messe d’envoi » en la cathédrale de Sées ce lundi après-midi 18 juillet 2016, Monseigneur Habert a souligné combien le thème de cette année « Heureux les miséricordieux » sera vécu par chacun, au-delà du grand bain ecclésial et des foules nombreuses, par l’expérience intime du pardon, de la prière et peut-être aussi simplement d’abord par l’intensité de la vie communautaire qu’ils vivront les uns avec les autres. « Les récents attentats de Nice montrent combien notre monde a besoin de miséricorde, de pardon … 2 millions de jeunes manifestant cette soif et cette joie de la miséricorde, réunis autour du pape c'est un signe que le monde peut reconnaître », a notamment déclaré l’Évêque.



Ces JMJ 2016 accueilleront en Pologne quelques 2 millions de jeunes chrétiens venus du monde entier.

Pourquoi ont-ils décidé de participer à ces JMJ 2016 ?

La réponse de Pauline:

Le sentiment de Raphaël:

Le témoignage de Clémence:

