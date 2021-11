Les visites gratuites des espaces naturels sensibles en Seine-Maritime

De mai à octobre, le Département propose de très nombreuses visites guidées gratuites des espaces naturels pour sensibiliser le grand public au maintien de la biodiversité et pour renouer avec la nature environnante. À l'occasion de la période estivale, le programme se densifie et de nombreuses animations ont lieu en particulier sur le littoral. Optant pour des formes très variées, ces animations sont établies grâce au partenariat avec 26 collectivités ou associations. Les visites rassemblent ainsi un animateur nature et un guide-conférencier. Des activités ludiques, comme les balades à dos d'ânes enrichies par des commentaires en rapport avec la faune et la flore, peuvent être proposées tout comme des balades contées, des déambulations théâtrales, des randonnées, des rallyes ou des jeux de piste. Du Havre à Criel sur la côte, de la vallée de Seine au Pays de Bray, ces opérations visent à révéler au plus grand nombre les atouts patrimoniaux et naturels des lieux visités. Certaines visites sont adaptées pour un public en situation de handicap.

Pratique. Sur l'ensemble du territoire de la Seine-Maritime. www.seinemaritime.fr