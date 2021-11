Une flopée de stars au meeting d'athlétisme de Sotteville-lès-Rouen

Comme chaque année, le Stade Jean Adret va accueillir, ce lundi 18 juillet 2016 à partir de 19h45, le meeting international d'athlétisme de Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime) comptant pour le Pro Athlé Tour (4e étape sur 5).

Les plus grands athlètes à Sotteville

Cette année, les athlètes de très haut niveau se sont donnés rendez-vous en Normandie pour préparer les Jeux Olympiques et l'événement servira de test intéressant pour les athlètes engagés à Rio. Parmi ceux-là, nous espérions Mahiedine Mekhissi, médaillé d'or du 3 000m steeple aux Championnat d'Europe ce vendredi 8 juillet à Amsterdam. Mais le champion d'Europe a annoncé vendredi 15 juillet 2016 son forfait, afin de se préserver à l'approche des Jeux Olympiques de Rio :

"Je suis vraiment et sincèrement désolé. Je dois me préserver pour Rio, je suis épuisé depuis Amsterdam. Je regrette mon absence, surtout vis-à-vis de mon club. Je mets tout en œuvre pour tenter d’apporter une médaille olympique aux personnes qui me soutiennent".