Une cinquième recrue au Caen Basket Calvados

C'est un pivot de 29 ans et de 2m04, Mustapha Diarra, qui vient rejoindre les rangs de la formation parrainée par le joueur de NBA Nicolas Batum. Il évoluait la saison dernière au niveau du dessus, la Pro B, sous les couleurs de Souffelweyersheim, en Alsace, et tournait à un peu plus de 7 points par match.

Formé aux Etats-Unis

Il s'est notamment formé à l'université de San Francisco (Etats-Unis) avant de faire successivement partie des effectifs de Pau-Lacq-Orthez, Rouen et Evreux notamment.

A noter aussi que le 4 juillet dernier avait été annoncé la 4e recrue du CBC, l'Américain BJ Monteiro.