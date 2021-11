Un collégien du Calvados sur une scène officielle du Festival d'Avignon

Le très foisonnant Festival de théâtre d'Avignon (Vaucluse) bat son plein depuis 10 jours. Et sur l'une des prestigieuses scènes de la programmation officielle de l'événement, on comptera ce vendredi 15 juillet 2016, et pendant plusieurs jours parmi les comédiens professionnels, un garçon de onze ans, collégien à Vire (Calvados).

Quatre représentations

Raphaël Bredèche campe l'un des personnages de la fresque des Frères Karamasov, de Dostoïevski, mise en scène par Jean Bellorini :

Raphaël Bredèche sera sur scène vendredi soir pour sa deuxième apparition. Il remontera sur les planches lundi et mardi. Il raconte comment il s'est retrouvé embarqué dans cette aventure :

