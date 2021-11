Rio de Janeiro (AFP). JO-2016 - Football: pour les Françaises, seule la médaille est belle

"L'objectif qui a été fixé par le président (de la Fédération Noël Le Graët), c'est de gagner les Jeux olympiques", avait même dit à l'AFP le sélectionneur Philippe Bergerôo, mi-avril, en marge du tirage au sort des groupes à Rio.

Avant d'ajouter: "Pour lui, ramener une médaille, ce serait quelque chose d'exceptionnel, parce qu'on attend ça depuis longtemps". Exactement depuis la médaille d'or des garçons en 1984.

Les Bleues, qui porteront les espoirs français à l'ombre du Pain de Sucre, ont jusqu'à présent toujours buté à proximité du podium: 4e au Mondial-2011, 4e aux JO-2012, quarts de finale à l'Euro-2013, quarts au Mondial-2015.

La liste des joueuses comprend les cadres habituelles, les Bouhaddi, Georges, Renard, Abily, Henry, Necib, Le Sommer, Delie, Thomis, et elles restent sur un carton-plein en éliminatoires à l'Euro-2017 (sept victoires en autant de matchs, 21 buts marqués, aucun encaissé).

- Neymar en mission -

Mais elles savent aussi que leurs vrais adversaires seront encore une fois les Etats-Unis et l'Allemagne, les deux seules nations qui les devancent au classement Fifa.

La France affrontera justement les Américaines triples tenantes du titre dès le premier tour, outre la Colombie (qui l'avait battue au Mondial-2015) et la Nouvelle-Zélande.

Les Brésiliennes, emmenées par leur attaquante Marta, visent également un premier titre.

Marta et Neymar auront l'impérieuse mission d'offrir sa première médaille d'or olympique dans le sport-roi à un pays encore traumatisé par le 7-1 encaissé en demi-finale du Mondial-2014 à la maison.

Le ballon rond roulera dans tout le pays (Rio, Belo Horizonte, Brasilia, Manaus, Salvador et Sao Paulo), et le foot devrait une nouvelle fois être le sport qui draine le plus de public aux JO, a fortiori au Brésil.

C'est dire si la pression sera immense sur les épaules de Neymar. D'autant que la fédération brésilienne (CBF) a préféré compter sur lui aux JO plutôt qu'à la Copa America du Centenaire, aux Etats-Unis en juin.

- 'Kamicale' -

"En ce moment, avec ce qui s'est passé récemment, nous avons besoin de revenir à l'essence du +jogo bonito+ (beau jeu), que tout le monde aime voir, et du résultat", a dit samedi dans O Globo le sélectionneur Rogerio Micale, déjà surnommé "Kamicale" pour ses prises de risque offensives.

Outre Neymar, ont été choisis l'ailier Douglas Costa (Bayern Munich) et le gardien Fernando Prass (Palmeiras) dans le quota des trois joueurs de plus de 23 ans autorisés. Chez les autres, il faudra surveiller les deux Gabriel, Barbosa et Jesus, buteurs prometteurs.

Le Brésil affrontera le Danemark, l'Irak et l'Afrique du Sud (groupe A).

La Suède championne d'Europe Espoirs, devra se méfier du Nigeria, toujours redoutable chez les jeunes, et de la Colombie, voire du Japon (groupe B).

Le groupe C devrait sourire au Mexique tenant du titre et à l'Allemagne, devant la Corée du Sud et le Petit Poucet Fidji.

La poule D met aux prises l'Argentine, le Portugal, l'Algérie et le Honduras.

Avec quels Argentins? La fédération nationale, en pleine crise, a publié in extremis sa liste de joueurs. Or, des clubs ont déjà annoncé qu'ils ne libéreraient pas leurs joueurs.

Les clubs ne sont en effet aucunement contraints de libérer leurs joueurs car le tournoi olympique masculin, quoique organisé par la Fifa, ne figure pas officiellement dans le calendrier de l'instance internationale...