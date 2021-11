Calvados : 1,80g d'alcool par litre de sang, à 10h du matin sur son scooter à Mondeville

Le dimanche 5 juin 2016, à 10h du matin, à Mondeville (Calvados), au sud de Caen, les gendarmes remarquent un scooter qui ne roule pas bien droit. Interpellé, l'homme a les yeux brillants, profère des propos répétitifs, sent l'alcool et semble somnolent. Et pour cause, il a 1,80g d'alcool par litre de sang. De plus, son passager ne porte pas de casque. L'homme, âgé de 32 ans, a comparu le lundi 11 juillet 2016 devant le tribunal de grande instance de Caen pour conduite en récidive sous l'emprise de l’alcool. Récidive, en effet, car son casier judiciaire comporte déjà une mention pour conduite alcoolisée mais aussi : vols avec violence, vols en réunion, violence conjugales.

Fête au whisky-coca du samedi soir au dimanche matin

« Pourquoi aviez-vous ce taux, à 10h du matin ? » questionne la présidente de l'audience, Mme Dupuis. « J'avais pas dormi de la nuit. On a commencé une fête au whisky-coca le samedi soir et on a bu jusqu'à 8h le dimanche. » « Mais qu’est ce qui vous obligeait à rentrer ce dimanche ? » « Les autres sont partis, alors moi aussi. »

« Aussi dangereux en scooter qu'en voiture, quand on a bu »

Deux mois de prison avec sursis sont requis par le procureur qui rappelle que l'on est aussi dangereux en scooter qu'en voiture, quand on a bu. L'homme écope de 3 mois de prison avec sursis et de la confiscation de son scooter. « Attention ! Car après ce sera de la prison ferme ! » le prévient la présidente.

