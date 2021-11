Paris (AFP). Déchets radioactifs à Bure: nouvelle étape au Parlement pour un projet toujours controversé

Ce projet Cigéo d'un tel "tombeau", à 500 mètres sous terre dans une couche d'argile à la frontière de la Meuse et de la Haute-Marne, pour 3% du volume total des déchets les plus radioactifs produits en France, et pour les déchets à la durée de vie la plus longue, fait l'objet de controverses depuis des lustres.

A la mi-journée, des militants de "Sortir du nucléaire" ont déployé aux abords de l'Assemblée des banderoles barrées des slogans "Enterrez la loi Longuet, pas les déchets nucléaires", ou "Déchets nucléaires, vote sans issue".

La proposition de loi des sénateurs de la Meuse de droite Gérard Longuet et Christian Namy entend préciser notamment la définition de la "réversibilité" du stockage datant de 2006, si de nouvelles technologies permettaient leur retraitement.

Au nom du gouvernement, le secrétaire d'Etat au Développement et à la Francophonie, André Vallini, a affiché devant moins d'une trentaine de députés le soutien à "une étape importante d'un processus de long terme, qui dépasse les clivages politiques et relève de notre responsabilité vis-à-vis des générations futures". Julien Aubert (LR) a plaidé pour "un engagement irréversible" permettant la poursuite du projet.

Rapporteur PS, Christophe Bouillon a appelé à "éviter deux écueils: un projet figé s'étalant sur plus de cent ans sans laisser la possibilité aux générations suivantes de changer la copie", mais aussi "ne rien faire" alors que "ces déchets existent".

Les écologistes critiques du gouvernement ont échoué à faire rejeter d'emblée ou renvoyer en commission un texte "écologiquement contestable et économiquement néfaste", vu le coût, estimé selon eux jusqu'à 41 milliards d'euros, et la situation financière d'EDF. Dans un pays au "passé follement nucléariste", Cécile Duflot a alerté sur le devenir de "80.000 m3 de déchets radioactifs pendant des milliers à des millions d'années", "deux trains par semaine depuis la Hague pendant un siècle".

- 'Tchernobyl souterrain' -

A ses yeux, "la réversibilité est une mascarade" et la "stratégie (celle) du fait accompli". Michèle Bonneton (EELV) s'alarmant elle d'un "Tchernobyl souterrain".

Les écologistes ralliés aux socialistes ont rejeté un texte entouré d'"incertitudes" majeures. "Un hémicycle déserté pour sceller l'avenir d'un territoire pour des millénaires, est-ce sérieux?", s'est exclamé François-Michel Lambert.

Des "grandes peurs" récusées par les élus LR, l'UDI Bertrand Pancher (Meuse), et le PS Christian Bataille (Nord), fervents défenseurs d'un projet né d'une réflexion de "plus d'un quart de siècle", à l'initiative de Michel Rocard. Les radicaux de gauche ont appuyé la "moins mauvaise des solutions", comme le Front de Gauche malgré des bémols.

Sortir du Nucléaire, les Amis de la Terre et la Coordination BureStop avaient appelé les députés à rejeter le texte, France Nature Environnement donnant un "carton rouge" au gouvernement, qui "profite de l'effet Euro2016 pour passer en douce l'enfouissement de déchets nucléaires".

Même adopté à l'Assemblée à l'identique du Sénat, la "décision ultime" d'exploitation de Cigéo "reviendra au pouvoir exécutif, qui prendra - ou pas- le décret d'autorisation de création, après une enquête publique, le tout sous le contrôle de l'Autorité de sûreté nucléaire", vers 2025, a tenu à rassurer le rapporteur.

En cas d'autorisation, une phase industrielle pilote sera menée pendant au moins cinq ans. Si elle est concluante, les premiers déchets ne seront reçus qu'après 2030, a plaidé celui qui est aussi président du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra), "conflit d'intérêts" selon les opposants.

Le site a été évacué la semaine dernière des anti-Cigeo qui l'occupaient, après une plainte de l'Andra. Outre des recours judiciaires, les militants ont prévu de nouvelles actions.

"Ne transformons pas ce site de Bure en nouveau Notre-Dame-des-Landes", a alerté le PRG Jacques Krabal.