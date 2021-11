Seine-Maritime: le groupe Saint-Hilaire de Rouen ou l'histoire de médecins mélomanes

Au classement top albums d'Itunes, ils se sont retrouvés derrière Kendji Girac et Fréro Delavega, mais devant Benjamin Biolay et Boulevard des Airs. Pourtant, ils ne passent pas à la radio et ne font encore vibrer aucun Zénith. Eux, ce sont les six membres - plus le réalisateur Fabrice Vanvert, également compositeur des chansons de Keen'V – du groupe Saint-Hilaire, du nom d'un quartier de Rouen (Seine-Maritime) qui a sorti le mercredi 15 juin 2016 leur premier album éponyme.

Quatre médecins mélomanes

La genèse de cet album remonte à bien longtemps. Fabien Tourrel, parolier-compositeur-interprète du groupe, écrit depuis des années : « J'ai toujours écrit des chansons et je les interprétais avec ma guitare. Puis, petit à petit, j'ai fait des rencontres. » Il y a quatre ans, Fabien Tourrel croise, en effet, la route de Raphaël Huybrechts, à la formation musicale accomplie qui va vite s'occuper des arrangements du groupe en devenir. Une rencontre qui ne doit pas tout au hasard : Raphaël est le mari d'une chirurgienne du CHU de Rouen... Un CHU où exerce Fabien comme anesthésiste-réanimateur. Le groupe Saint-Hilaire se construit au fil du temps... et toujours autour du CHU puisqu'il compte aujourd'hui quatre médecins-anesthésistes !

L'influence de la pop française

Leur premier album, lui, a mis du temps à mûrir. « Nous avons commencé à l'enregistrer il y a deux-trois ans », convient Fabien Tourrel. Au départ, le groupe ne s'appelle pas Saint-Hilaire mais Big Loose Band : « Mais notre label a tiqué », se souvient Fabien. Va pour Saint-Hilaire, « le quartier où notre groupe de copains s'est rencontré ».

Si les membres du groupe peuvent avoir des influences musicales diverses et fluctuantes, tous ont un point commun : « On aime tous la pop française. Raphaël est archi fan de Biolay, cela se retrouve un peu dans l'album. Moi, j'aime beaucoup Arthur H. On aime également tous M. » Côté textes, Fabien dit écrire « sur ce qui lui tient à coeur. Il y a toujours un ton léger mais avec une part caustique derrière». Une part caustique qui ne lui a pas attiré que des amis pour son clip La théorie du complot, où il tourne en dérision cette dernière.

D'abord la radio, ensuite la scène

Le groupe, qui commercialise son album uniquement sous format digital, cherche maintenant à faire passer ses morceaux à la radio avant de s'attaquer à la scène. Puis, pourquoi pas, d'écrire un second album. Mais là, Fabien Tourrel ne s'avance pas trop : « En ce moment, je n'écris pas trop. Car il faut bien continuer à bosser, à s'occuper de la famille. Et je suis en pleine préparation de thèse ! »

