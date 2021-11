France-Portugal : sur la plage de Ouistreham, la fête gâchée par le but d'Eder (Photos et réactions)

Hormis quelques cris de joie de supporters portugais venus assister à la finale de l'Euro de football entre la France et le Portugal (0-1), dimanche 10 juillet 2016 sur la plage de Riva Bella à Ouistreham (Calvados), un silence pesant a accompagné le but du Lusitanien Eder, en prolongations. Il restait alors ensuite dix minutes aux Bleus pour rattraper leur retard. Solides en défense depuis le début de la compétition, l'ancien malherbiste Raphaël Guerreiro et ses coéquipiers, ont parfaitement su gérer leur fin de rencontre pour offrir à leur pays un premier titre majeur dans son histoire.

"C'est trop bien, parce que ça a été dur pendant tout le match, mais on s'est relevé et c'est bon, on est champion", lâchaient de concert une mère et sa fille, habillées de drapeaux portugais. Du côté des supporters français, la déception était évidemment palpable. "Il manquait le petit truc. Tant pis, ce sera pour la prochaine fois", espère un résident de Ouistreham (Calvados). "On est déçus, mais ils ont bien joué et on est fiers d'être français", indiquait pour sa part une jeune femme venue avec des amis.



Une supportrice des Bleus a tenu à souligner l'excellent travail de Rui Patricio dans la cage portugaise "qui a bien mis l'équipe de France en difficulté". "D'accord mais on a 17 frappes à 6 à la 90e, le poteau juste avant la fin du match. On méritait mieux, on est dépités", estime un jeune homme qui était venu pour faire la fête sur la plage de Riva Bella...

Quinze minutes après le coup de sifflet final, la place était vide...

