Paris (AFP). Orages: 13 départements en vigilance orange

Les départements concernés sont l'Ain, l'Ardèche, le Doubs, la Drôme, l'Isère, le Jura, la Loire, la Haute-Loire, la Lozère, le Rhône, la Saône-et-Loire, la Savoie et la Haute-Savoie.

"Ces orages s'accompagnent de rafales de vent ponctuellement fortes, mais surtout de chutes de grêle possibles et de très fortes intensités de précipitations", avertit Météo France.

L'événement orageux est prévu lundi à partir de 14h et devrait s'arrêter mardi à 06h00.

"En cours d'après-midi (lundi, ndlr), les orages les plus marqués s'étendront depuis l'est du Massif central vers le nord de Rhône-Alpes et la Franche-Comté. Progressivement l'axe orageux va se décaler vers le sud pour affecter également en soirée et nuit prochaine la Lozère, le sud de Rhône-Alpes, les Alpes du nord et la Franche-Comté", affirme Météo France.

"Du fait du lent décalage vers le sud des axes orageux, les cumuls de pluie observés pourront atteindre 20 à 30 mm voire localement jusque 40 à 50 mm".