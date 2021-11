Calvados. Au centre commercial, il ne paie pas ses achats : trois mois de prison ferme

Le 3 mars 2016, vers 19h, lorsque Romain Tumba Kabanda passe le portique des caisses du centre commercial Carrefour d'Hérouville-Saint-Clair, au nord de Caen (Calvados), les alarmes se mettent à sonner. Et pour cause. Les agents de la sécurité trouvent sur lui plusieurs DVD et des produits d'hygiène corporelle.

Des mentions graves dans son casier judiciaire

Ce Congolais âgé de 46 ans était absent lors de son jugement pour vol, le mercredi 6 juillet 2016, par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados). Son casier judiciaire est loin d’être vierge : vols, outrages, plusieurs exhibitions sexuelles et surtout une condamnation pour viol. Sans profession et logé par le Samu social, il justifie ces vols : "C'était des DVD pour faire des cadeaux à mes enfants".

"Une brosse à dent électrique n'est pas nécessaire à la survie"

Le procureur, quant à lui, estime que malgré la situation précaire du prévenu, ces vols n’étaient pas nécessaires à sa survie. Il prend pour exemple une brosse à dent électrique. Le prévenu écope de 3 mois de prison ferme ainsi que de 273 euros de préjudice matériel.





