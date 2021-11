Le Rouen Métropole Basket recrute l'intérieur américano-bahaméen Jonathan Fairell

Le Rouen Métropole Basket (Seine-Maritime) s'active sur le marché des transferts. Après le recrutement du meneur Derrick Colter, le club vient de faire signer ce jeudi 7 juillet 2016 l'intérieur américano-bahaméen Jonathan Fairell. Agé de 23 ans et mesurant 2,01m, cet intérieur formé à l'université de Murray State entre 2013 et 2015, évoluait jusqu'ici à Vienne, où il a réalisé une dernière saison à 14 points et 9.2 rebonds de moyenne.

Son nouveau coach, Rémy Valin, se réjouit de son arrivée :

"Son profil est celui d'un intérieur typique de Pro B : puissant près du cercle, finisseur main droite/main gauche et très fort dans le jeu poste bas. Il est de plus très athlétique mais surtout très dur. Dans notre configuration d'équipe, il pourra être aussi bien associé à Alain Koffi qu'à Jean-Michel Mipoka quand celui-ci jouera poste 4. Jonathan Fairell est un joueur qui a toujours gagné, que ce soit à l'université ou durant sa première saison de rookie".