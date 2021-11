Dans le Calvados, l'église du XIIe siècle se met aux écrans tactiles

L'ancien prieuré de Saint-Gabriel-Brécy (Calvados), près de Bayeux, est l'une de ces perles bien cachées du patrimoine, une belle découverte pour les amateurs de vieilles pierres. Son église, joyau d'architecture romane dont la nef mesurait autrefois 40 mètres de long, compte aujourd'hui encore des chefs d'oeuvre de sculpture. Construit au XIIe siècle, le monument dévoilera cet été grâce à des écrans tactiles les moindres détails de son architecture.

Une visite virtuelle à 360°

Quasi-invisibles en temps normal à l'œil nu, les nombreux points d'intérêt présents dans l'église clignotent sur les écrans tactiles mis à disposition, et sont expliqués en images et en son, avec interview d'historiens et dessins à la clé. Un projet de visite virtuelle ludique, à 360°, qui aura mis neuf mois à être conçu par la société d'Hérouville-Saint-Clair (Calvados) VRV Prod, et coordonné par le service patrimoine du Conseil départemental du Calvados.

PRATIQUE. L'église du prieuré est ouverte tous les après-midi de cet été, de 14h30 à 18h30, sauf le mardi. Cette visite virtuelle doit aussi être bientôt disponible sur le site calvados.fr.

A LIRE AUSSI.