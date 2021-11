Festyland, Raptor Park, vos cadeaux loisirs sur la plage Tendance Ouest

En choisissant l'un des 5 objets présents sur « LA PLAGE TENDANCE OUEST » cette semaine du lundi 4 juillet au vendredi 9 juillet 2016, repartez avec :

Vos 2 entrées chez Festyland, le plus grand parc d'attraction de Normandie, pour toute la famille pour découvrir plus de 25 attractions, dont Kaskad, Vikland, le Valhalla, le Grand Tournoi, les infos sur festyland.com.

Vos 2 entrées chez Raptor Park, le plus grand parc indoor de France à Lingreville, entre Granville et Agon-Coutainville (Manche) pour faire du laser-game, du roller-dance, du golf, profitez des structures gonflables, d'une plaine de jeux, d'un trampoline et d'une exposition sur les dinosaures à retrouver également sur raptorpark.com.

Vos lunettes de soleil « Tendance Ouest » rouge, pour être tendance tout l'été.

Inscrivez-vous par SMS, envoyez le mot PLAGE au 7 11 12 (cinquante centimes + coût d'envoi de votre message).