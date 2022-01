Voiture volée au distributeur de billets

Dimanche 11 octobre au soir, un automobiliste de 42 ans s'arrête à un distributeur de billets près du rond-point de la Demi-lune. Il sort de sa voiture afin d'aller prendre son argent. Mais ce dernier laisse le moteur de son véhicule allumé. Un passant profite de la situation et prend possession de la voiture. il récupère un de ses complices un peu plus loin. Le second malfaiteur est bien parvenu à distraire le propriétaire du véhicule.

Les deux voleurs ont été interpellés une heure, en train d'abandonner la voiture. Une fois aux mains de la police, ils ont été présentés au tribunal en comparution immédiate.





