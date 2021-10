Des Normands à Lexington

A partir de demain, samedi 25 septembre et jusqu'au 10 octobre auront lieu à Lexington (Kentucky, Etats-Unis) les prochains Jeux Equestres Mondiaux. Sous l'impulsion de la Région Basse-Normandie, une centaine d'acteurs locaux (élus, chefs d'entreprise etc.) se rend sur place afin de prendre la mesure de l'événement et des opportunités économiques qu'il génère. Fabien Grobon, le nouveau directeur du GIP Normandie 2014 sera aussi sur place. Pour rappel, Caen et la Normandie accueilleront les Jeux Equestres Mondiaux à son tour en 2014.



