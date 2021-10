SM Caen : reprise de l'entraînement

Ce vendredi 25 juin, les dirigeants du Stade Malherbe de Caen ont officialisé le programme de reprise du groupe professionnel. Les joueurs de Franck Dumas retrouvent ainsi les rectangles verts pour un premier entraînement le lundi 28 juin à 16h. Le premier match amical se jouera contre l'Etoile du Sahel, un club tunisien, le 10 juillet à 19h près d'Annecy.



Le programme des entraînements du 28 juin au 4 juillet :

- Lundi 28 juin : entraînement à 16h

- Mardi 29 juin : entraînements à 10h et 16h

- Mercredi 30 juin : entraînements à 10h et 16h

- Jeudi 1 juillet : entraînement à 10h

- Vendredi 2 juillet : entraînements à 10h et 16h

- Samedi 3 juillet : entraînements à 10h et 16h

- Dimanche 4 juillet : départ stage et entraînement (18h) à Annecy.



Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire