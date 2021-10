Deux professeurs de Bayeux dans le Pacifique

Suite à un appel à candidature remporté hier deux professeurs du Calvados passeront l'été sur un navire de recherche géologique dans le Pacifique nord. Brigitte Thiberge et Jean-Marie Gautier sont tous deux enseignants de sciences de la vie et de la terre, respectivement au lycée Chartier de Bayeux et au collège de St Seuver Calvados. Ils auront pour principale mission d'observer les recherches sous-marines effectuées sur la croûte terrestre et d'imaginer comment transmettre les informations à des élèves de collège et de lycée.

