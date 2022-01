Feu de paille géant à Bretteville-sur-Laize

Un important tas de paille, entre 150 et 200 tonnes, a pris feu dans la nuit du samedi 10 au dimanche 11 octobre, à Fresney-le-Vieux, près de Bretteville-sur-Laize.

L'incendie a démarré dans un champ, non loin de la départementale 131 et n'a pas causé de risques particuliers.

Néanmoins, les pompiers sont intervenus à minuit samedi soir, et certains sont encore sur place pour des raisons de surveillance.

Une enquête en cours pour connaître l'origine de ce départ de feu.



