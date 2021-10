Un correspondant local de la HALDE en Calvados

La HALDE a nommé un correspondant local pour le Calvados. C'est la première fois en Basse-Normandie. Freddy mambour a pris ses fonctions lundi 14 juin au sein La Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l'egalité. Egalement gérant d'un restaurant caennais, il assurera dorénavant des permanences à Caen et à Hérouville-Saint-Clair. L'initiative a pour but de « favoriser un accompagnement de proximité des personnes qui s'estiment victimes de discrimination, et une diffusion plus efficace des actions de promotion de l'égalité sur le terrain. »