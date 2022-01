C’est la saison du raisin

Charlotte vendange



Pour 4 personnes

Préparation : 15 mn

Ustensile : un moule à cake



20 biscuits à la cuiller

1,5 l de glace à la vanille

1 grappe de raisin noir

1 grappe de raisin rose ou blanc

1 petit verre de marc de Bourgogne.



Laver les raisins. Les égrapper et les faire macérer 30 minutes dans le marc. Tapisser un moule à cake de biscuits à la cuiller, côté lisse du biscuit au fond du moule et côté bombé contre les parois.

Mettre la moitié de la glace à la vanille.

Ajouter les grains de raisins et recouvrir de glace. Bien tasser.

Fermer la charlotte avec des biscuits.

Mettre au congélateur pendant une heure.

Avant de servir, tremper le moule dans un peu d’eau chaude quelques instants et démouler la charlotte sur un plat de service. La décorer avec des grains de raisin.

Servir bien frais.