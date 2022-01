Tags : l'UMP s'indigne

Joel Bruneau "condamne ces actes intolérables qui nous rappellent a quel point les valeurs de la démocratie et de la République doivent être défendues contre les totalitarismes de toute sorte.

Écrire ces tags sur les murs de l'université, lieu de savoir et d'échange, lieu aussi qui symbolise la renaissance de Caen martyrisée lors de la guerre contre la nazisme, rend le geste encore plus abjecte et nous impose a tous un devoir de vigilance".