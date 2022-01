Cherbourg : Zéphir Bus veut attirer plus d'usagers

La compagnie et la Communauté urbaine ont un objectif majeur en cette rentrée : faire du réseau Zéphir une alternative crédible face à la voiture. Et pour y arriver, les investissements et les astuces sont nombreuses...

Cela passe déjà par la mise en service de dix nouveaux véhicules sous trois ans. Un investissement de 2,5 millions d'Euros qui va changer la vie des usagers. Ces véhicules sont plus simple d'accès, plus confortables et moins polluants.

Le développement du réseau passe aussi par l'amélioration du trafic. Les bus sont désormais prioritaires aux feux tricolore. Aux arrêts et à bord des véhicules, il y a aussi plus d'informations sur l'état du réseau. Un nouveau site internet, plus ludique, permet enfin aux usagers d'y voir clair sur les horaires et leurs parcours.

Dernier point de développement : le tarif. Une nouvelle grille est mise en place et elle fait la part belle aux scolaires. En moyenne, l'abonnement annuel va baisser de 23% pour les plus jeunes. Une aubaine donc pour les familles.

Vous l'aurez compris, la compagnie et la collectivité ne ménagent pas leurs efforts pour drainer de nouveaux usagers. Pour 2013, elles se sont fixées une augmentation de 7,5% de la fréquentation.