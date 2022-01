Ce mardi, c'est la journée du covoiturage

Le phénomène du covoiturage, qui consiste à partager le même véhicule pour tout ou partie d'un trajet en divisant les frais (essence, péage, etc.), est apparu en France dans les années 80, et serait pratiqué par environ trois millions de personnes en France. Il existe aujourd'hui plus de 200 services de covoiturage organisé, sans compter toutes les initiatives d'entreprises comme particulières.

Malgré son succès, le covoiturage n'est toujours pas rentré dans les moeurs, puisque 80% des déplacements en voiture sont réalisés avec une seule personne à leur bord, selon l'Institut français de l'environnement (Ifen).

http://commentjyvais.fr/

http://www.covoiturage-basse-normandie.fr/