le Guinness World Records disponible le 8 octobre

Aventuriers modernes, adeptes de l'extrême ou collectionneurs acharnés : du plus impressionnant au plus absurde, le Guinness World Records compile, pour le plaisir de ses fans, les performances les plus étonnantes.

Au chapitre des nouveautés estampillées 2012, on découvrira avec amusement, ébahissement voire horreur pour certains, la femme aux ongles de main les plus longs du monde, la plus grande coiffure afro ou la plus longue langue. Mention spéciale à Rolf Buchholz, qui compte 94 piercings sur et à l'intérieur de la bouche, 25 sur les arcades sourcilières, 8 sur le nez et... 278 sur les parties génitales.

Les Français n'ont pas été en reste cette année, et ont réalisé quelques exploits de leur cru. Côté gastronomie, on recense la plus grande sculpture de chocolat du monde (un sapin de Noël de 10m de haut, pesant quatre tonnes) ou la plus grande bûche de Noël (207,8m). L'automobile, éternel amour des Français, a permis à Sébastien Loeb (7 titres de champion du monde consécutifs en rallye) et quatorze étudiants (qui sont parvenus à entrer dans une Fiat 500) de se distinguer. Plus glamour : ces 521 mannequins qui ont défilé simultanément sur le même podium, aux Galeries Lafayette, ou les trente danseuses du Moulin rouge qui ont effectué quelque 720 levers de jambes en trente secondes.

Novateur, le Guinness World Records le sera aussi cette année dans le domaine de la high-tech, avec l'introduction du concept de "réalité augmentée". Il suffira de se connecter au site internet maison, puis de filmer avec sa webcam certaines pages du livre pour faire apparaître sur son écran des vidéos "inédites et insolites", selon l'éditeur.

Guinness World Records 2012

Editions Hachette pratique

27€

Parution le 8 octobre 2011