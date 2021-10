Vol de lunettes entre Troarn et Bayeux

Deux cambriolages du même genre ont eu lieu à Bayeux et Troan, à quelques jours d'intervalles. Les préjudices atteignent plusieurs dizaines de milliers d'euros. Le premier vol a eu lieu chez un opticien à Bayeux, dans la nuit du vendredi 4 au samedi 5 juin, le second à Troarn dans la nuit du lundi 7 au mardi 8 juin, avec respectivement 500 montures et des centaines de paires disparues. Pour l'instant, les enquêteurs se refusent à faire un lien entre les deux affaires.



Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire