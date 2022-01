Gagnez un poêle à bois Astroline

A l'occasion de l'arrivée de l'automne, LERAY Concept à Bretteville l'Orgueilleuse vous offre votre poêle à bois, Astroline de marque Dovres double combustion d'une valeur de 2 000€.

Ce poêle à bois moderne et tendance sur coffre à bois se compose d'un corps de chauffe en fonte, et d'un fond réfractaire, d'une porte vitrée et de deux vitres latérales. Cet appareil de chauffage se raccorde au-dessus et à l'arrière. les bûches de bois de 30 cm se chargent en frontal.

Vous pouvez participer à ce jeu concours et remporter votre sélection pour le tirage au sort duvendredi 23 septembre sur l'antenne de Tendance Ouest en remplissant le formulaire ci-dessous: