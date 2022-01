Retour de "Un jour, un destin" sur France 2 ce soir avec un portrait de Michel Berger

Rendez-vous sur France 2 avec Laurent Delahousse et "Un jour un Destin". L'émission revient ce soir dès 22h10 avec un portrait inédit de Michel Berger, sans doute l'un des chanteurs les plus populaires de France. Nous vous le conseillons vivement.

Un petit peu plus tôt, dès 20h35, nous vous conseillons également le service public et la chaîne France 5 avec un documentaire intitulé "C'est pour la caméra cachée". Il y a soixante ans, Allen Funt a développé le concept de la caméra cachée aux États-Unis. L'immense popularité de l'émission américaine a ensuite inspiré les télévisions du monde entier et notamment la télévision française avec la «Caméra invisible» à partir de 1964. A l'origine de ce programme culte, les frères Normands Jean-Paul et Jacques Rouland. Depuis, de Laurent Baffie à Jean-Yves Lafesse, la «Caméra invisible» a fait de nombreux émules. rendez vous sur France 5 ce soir dès 20h35.

Également ce soir :

Sur M6 : un nouvel épisode inédit de la saison 8 de NCIS dès 20h45.

Sur TF1, Koh Lanta dès 20h45

Sur France 2 à 20h35, le téléfilm policier "Boulevard du palais" avec Anne Richard, Jean-François Balmer, Philippe Ambrosini, et le Normand Olivier Saladin.

Sur France 3, Vous avez RDV avec Georges Pernoud et Thalassa.