Le parc de sculptures du musée des Beaux-Arts de Caen s'enrichit

Après la “Sphère coupée” de Marta Pan ajoutée en mai, les jardins du musée accueillent une nouvelle sculpture du Parisien Alain Kirili, intitulée “Geste de résistance”.

L’œuvre représente trois figures verticales qui évoquent une célèbre image prise par Hoffmann, photographe officiel d’Hitler, et représentant Hitler entouré de Speer, architecte et de Breker, sculpteur, contemplant Paris sous la domination nazie. “Tandis que la photo signifiait domination, violence et pouvoir, la sculpture évoque au contraire la liberté et l’indépendance d’esprit”, explique Alain Kirili, qui se décrit comme “un sculpteur de la verticalité et du modelé”.

Pratique. À retrouver face au musée des Beaux-Arts de Caen. Tél. 02 31 30 47 70.