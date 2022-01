Michael GREGORIO au Zénith de Caen

Michael Gregorio, chanteur et imitateur aux multiples voix, s’intéresse de près aux talents des régions qu’il traverse pendant sa tournée. C’est pourquoi, à l’occasion de son passage au Zenith de Caen le 8 octobre, il offrira la possibilité à artiste local de faire sa première partie !

Cette chance, Michael Gregorio en a profité il y a quelques années grâce à Céline Dion qui l'a invité à faire la première partie de sa tournée européenne.. Aujourd’hui, il souhaite offrir cette opportunité aux talents régionaux.

Vous avez du talent ? Vous chantez vos morceaux, accompagné de votre guitare dans les rues de Caen ? Venez faire la même chose, mais au Zenith !

Envoyez vos morceaux (lien myspace,…) à FD@RUQUIER.COM avant le 28 septembre. Un jury composé de Michael Gregorio et de son équipe de production choisira le ou la meilleur artiste, qui aura la chance de jouer devant plus de 2000 spectateurs le 8 octobre au Zenith de Caen.

Conditions : le candidat doit être majeur et jouer des compositions originales. La prestation devra se limiter à une voix et un instrument (guitare ou piano de préférence).

Bonne chance à tous !

Vous pouvez réserver vos places ici: http://premierrang.trium.fr/index.php/13/manifestation/3166