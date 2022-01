Laurent Beauvais : "La question du Mont Saint-Michel, ce n'est pas une querelle entre hôtelliers"

Des travaux sont en cours jusqu'en 2015 pour permettre au Mont Saint-Michel de retrouver son caractère maritime. Il n'existera donc plus de parking aux pieds de la merveille bas-normande. Le parking du grand public est déplacé à 2 km, ce qui n'est pas du goût de nombreux commerçants. Un changement qui ne satisfait pas non plus les tours opérateurs qui devront demander à leurs clients de marcher et de prendre plus de temps pour rejoindre le Mont.

La société Sodetour par exemple va faire appel cette semaine de la décision prise par le tribunal administratif de Caen le 12 juillet, qui avait rejeté sa requête contre un départ des navettes à 800 mètres du nouveau parking.

Nous avons questionner Laurent Beauvais pour savoir s'il comprenait la position de Sodetour. Nous lui avons également demandé si le site choisi en 2009 pour le départ des navettes, à 800 mètres du nouveau parking, n'avait pas un lien avec le fait qu'Eric Vannier, maire du Mont Saint-Michel, possède des commerces dans le Mont et près du point de départ. Ecoutez-le...