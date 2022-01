Le groupe Cocoon annule sa tournée 2011

Le groupe Cocoon traverse une mauvaise passe. Leur producteur a en effet annoncé en fin de semaine dernière la suppression de l'ensemble des dates de leur tournée qui devait passer par la Normandie, à Caen, le 21 novembre prochain.

Les autres dates annulées sont le 14 octobre à Combs la ville et le 26 octobre à Lille.

Pour le moment, aucun explication n'a été donné et il n'est même pas sûr qu'un report des dates soit programmé. Cette tournée devait faire la promotion du deuxième album de Cocoon "Where the oceans End" dont vous pouvez écouter l'extrait "American Boy" sur l'antenne de Tendance Ouest.

Bien entendu, nous vous tiendrons informés dès que nous aurons plus de nouvelles sur le report du concert de Cocoon à Caen.

Regardez la reprise d'Estelle par le groupe Cocoon : American Boy :