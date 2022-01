Le Bon Samaritain sur TF1 ce soir.

De la fiction sur TF1 avec une comédie française : un téléfilm inédit intitulé "Le bon samaritain" et réalisé par Bruno Garcia, avec Patrick Bosso, Michel Galabru, Bernadette Lafont et Laurent Gamelon. Ce dernier, qui avait commencé sa carriere aux cotés de Bruel dans P.R.O.F.S, semble devenir une valeur sûre pour TF1 où on l'aperçoit de plus en plus. Cette année, on l'a vu dans "Les Ripoux anonymes" et il multiplie les projets avec la chaîne. Il tourne actuellement et jusqu'en novembre dans la suite d'Une famille formidable, où il interprète l'amant d'Anny Duperey et reprend également le rôle du père dans les prochains épisodes de la série Clem, avec Victoria Abril. Découvrez ci-dessous le bétisier du tournage.

Sur France 2, deux nouveaux épisodes inédits de la série Castle dès 20h35 : les épisodes 3 et 4. C'est la semaine dernière que nous découvrions le début de la saison 3, et plus de 5 millions de téléspectateurs étaient au rendez-vous.

Sur M6, c'est ce soir que s'achève la sixième saison de L’Amour est dans le pré. Rendez vous à 20h45 avec les 14 agricultrices et agriculteurs réunis pour dresser le bilan de leur aventure en compagnie de Karine Le Marchand. Les plus chanceux sont accompagnés, les autres sont toujours célibataires.