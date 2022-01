Basket : Ifs continue de se roder

La première des deux rencontres a livré plus d'enseignements au coach local, Mikaël Déjardin. "On a fait un match cohérent mais on a encore un peu de mal à aller au bout des choses offensivement, juge-t-il. Défensivement, c'était bien. Il nous a manqué un peu d'expérience pour gagner." Le CB Ifs a aussi connu trop de déchet dans son jeu à risques, perdant un total "énormissime" (M. Déjardin) de 23 ballons, quand 14 ont été gagnés grâce à la pression défensive exercée.

A Coulaines, les coéquipières de Julie Villain ont surtout travaillé physiquement. Fatiguées, elles ont dû puiser dans leurs réserves. "Ce n'était pas un très bon match, notamment offensivement, mais l'objectif était ailleurs", précise Mikaël Déjardin. Mercredi 7 septembre, Ifs reçoit Le Havre en vue d'évaluer la progression réalisée depuis le match aller, perdu de vingt points. Samedi 10, elles effectueront une dernière répétition devant Chartres, une semaine avant la première journée de N1 au Poiré-sur-Vie.