CFA : premier revers pour les réservistes caennais

Arrivés avec onze joueurs évoluant en U19 la saison dernière, les Caennais sont tombés à l'issue d'un match bien particulier. "On a commencé le match sous trente degrés donc il était difficile de mettre beaucoup de rythme, explique l'entraîneur Philippe Tranchant. La première mi-temps a été cohérente sans être transcendante. Eu égard à notre possession de balle, on aurait dû se procurer plus d'occasions. Néanmoins, on menait logiquement 1-0 à la pause."

C'est en deuxième période que les choses se sont corsées. Caen a lâché du lest, sans que Viry n'en profite directement. Il a fallu qu'un violent orage éclate, interrompant le match pendant une demi-heure, pour que la physionomie s'inverse totalement. En difficulté dans la maîtrise du ballon, les Caennais ont encaissé deux buts évitables en fin de match. Samedi 10 septembre (16h30), ils tenteront de se rattraper devant Luçon. Philippe Tranchant attendra de ses joueurs plus de régularité dans la performance.