Tandis que le principal intéressé devrait faire appel de cette décision, les président et vice-président du conseil général de la Manche Jean-Francois Le Grand et Marc Lefèvre sont montés au créneau, et se sont dits “étonnés de l'extrême sévérité de la sanction”, considérant que l'entraineur était de bonne foi et qu'il ne s'agit en aucun cas de dopage.