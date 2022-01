L’Ours débarque dans le Vaugueux

La décoration choisie, alliant le neuf et l’ancien, jouant sur des tonalités rouges et noires, mériterait de figurer dans des magazines spécialisés.

Qu’importe, me direz-vous, l’essentiel est dans l’assiette. Tous les midis, "Chez l’ours" propose une formule entrée+plat ou plat+dessert à 18 euros. J’ai opté pour une très bonne pastilla de Pont Lévêque, alors que ma compagne avait choisi le jambon serrano marié à un délicieux jus de melon.

La suite fut toute aussi agréable, grâce à une étonnante choucroute de la mer. Au tableau, un pavé de saumon rôti et un faux-filet plus classique étaient également à l’ordre du jour.

La bonne surprise est venue de la carte "arrivage de poissons frais". Saumon, cabillaud, barbue, sole, turbot, bar et andouillette de bar étaient au programme lors de mon passage. À la carte, le ragoût de l’ours sauce madère, avec ses rognons et son ris de veau, accompagné d’un risotto aux pleurotes, est là pour rappeler que le chef maîtrise aussi bien la viande que le poisson.

Les amateurs apprécieront également les détails qui renvoient au monde du jazz. Le patron est lui-même musicien, au sein des New Orleans Black Rats.

Ce restaurant lové au 18 rue Porte du berger est ouvert tous les jours. Tél. 02 31 80 30 44.