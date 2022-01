Caen : elle veut régler un “vieux compte amoureux”

La police arrive sur place afin de calmer les esprits. Mais, la prévenue entreprend de se débattre et ameute les témoins avant que les policiers ne l’embarquent au poste. Écume aux lèvres, la jeune femme crie qu’elle va les égorger. Elle est conduite à la clinique de la Miséricorde, où elle se débat toujours et où les policiers ont du mal à la maintenir. Sur place, un urgentiste de service, troublé par son comportement, entreprend de prendre fait et cause pour la jeune fille.



Jugée jeudi 25 août, elle a néanmoins été condamnée à verser 600 € à chacun des trois policiers injuriés et à indemniser sa victime de 500 €. Celle-ci s’était vu prescrire deux jours d’ITT par le médecin.