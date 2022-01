Spectacle "Il faut bruler pour briller" ce soir à Caen

Il faut brûler pour briller est un concept artistique présenté cette année à Caen et Bruxelles. Une trentaine d'artistes de tous horizons (de New York à Caen, en passant par Bruxelles ou encore Rennes et Paris) présentent à travers leur discipline phare leur réflexion sur le déplacement et le mouvement pendant quelques dizaines de minutes chacun.

Depuis 2007 IL FAUT BRULER POUR BRILLER présente sur de courtes périodes des performances d’artistes de toutes disciplines - danse, arts visuels, musique, video, web artistes, théâtre - pour révéler en temps réel le laboratoire de ce qui constitue le champ de l'art.



Chaque édition repose sur une programmation d’artistes français et étrangers tout en les impliquant dans un processus de déplacement.

La dernière chance de les voir en France cette année, c'est en se rendant à l'IMEC, l'abbaye d'Ardenne, sur les hauteurs de Caen. L'entrée est libre et gratuite. On vous attend nombreux et nombreuses à partir de 18h30 ce soir et tout au long de la soirée.

Plus d'infos sur http://www.brulerpourbriller.com

Ecoutez Younès Anzane nous parler de son spectacle (player en début d'article):