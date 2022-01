Rennes-Caen (3-2) : le match des regrets pour Malherbe

Au retour des vestiaires à l'issue de la première mi-temps, la messe semblait déjà belle est bien dite. Réalistes et bien en place défensivement, les Rennais avaient su prendre trois longueurs d’avance sur les joueurs du Stade Malherbe de Caen au cours des 45 premières minutes. Mais en réduisant la marque par deux fois à l’heure de jeu, les Rouge et Bleu ont su relancer tout l’intérêt de la rencontre. Se relancer tout court.

Les choses avaient bien mal commencé pour les hommes de Franck Dumas, pressés très haut d’entrée de jeu. Sur un coup-franc mal dégagé, Abdoulrazak Boukari s’élevait plus haut que tout le monde et poussé le ballon dans la cage d’Alexis Thébaux, un peu hésitant sur ce coup (1-0, 4’), même si une sortie aérienne aurait relevé de l'aventure.

Par la suite, les Caennais réagissaient bien et obtenaient un pénalty. Le jeune Mbaye Niang se chargeait alors de la sentence, mais sa frappe un peu molle trouvait la main ferme de Benoît Costil qui s’était parfaitement couché (11’). "Nous n'avons pas de tireur atitré, donc c'est à celui qui se sent le plus de le frapper", expliquait le capitaine Nicolas Seube après la rencontre. La prise de décision de M'baye Niang n'avait sur le coup pas manquer de surprendre les observateurs plutôt habitués à voir Benjamin Nivet frapper les pénaltys côté malherbiste.

Pas résignés, les Rouge et Bleu contrôlaient les débats sans toutefois trouver les ouvertures pour frapper au but. Il fallut attendre la 37’ minute de jeu pour voir Malherbe se montrer dangereux sur un bonne frappe de Fayçal Fajr.

Contre le cours du jeu, et peu avant la mi-temps, Rennes assommait Malherbe sur un contre avec un but de Jires Kembo (2-0, 43’), seul au point de pénalty. Des Rennais qui triplaient la mise sur une reprise pleine de rage de Kader Mangane (3-0, 45’).

Caen a du courage



Visiblement peu convaincu par la prestation de son avant-centre, Franck Dumas faisait alors sortir M'Baye Niang pour le remplacer par Kandia Traoré. Dans les premières minutes de la seconde mi-temps, les Caennais faisaient preuve de fébrilité, s’exposant aux contres adverses. Mais la maison bleu et rouge tenait bon. Mieux, sur une action un peu confuse, Thmas Heurtaux poussait le ballon dans la cage bretonne pour réduire la marque (3-1, 58’). Deux minutes plus tard, Frédéric Bulot d’une belle frappe relançait son équipe (3-2, 60’).

Les Caennais auraient même pu égaliser si la bonne tête de Benjamin Nivet sur un superbe service de Frédéric Bulot n’avait pas choisi le mauvais côté du poteau de Benoît Costil (71’). Bien lancé dans la profondeur côté droit, Brahim Tandia eut lui aussi l’occasion de permettre à son équipe de revenir au score, mais son lob mal ajusté ne surprit pas le portier breton.

Les Caennais auront au moins démontré de belles valeurs morales. La première prestation en Ligue 1 de Fayçal Fajr aura été plutôt convaincante. La réception de Toulouse dans deux semaines sonne déjà comme une rencontre à ne mas manquer pour des Malherbistes qui avec ce revers à Rennes, enchaînenet donc sur une seconde défaite.



La feuille de match

CAEN-RENNES : 3-2 (3-0)

Samedi 28 août 2011 - 4e journée de Ligue 1

19 715 spectateurs

Buts : Boukari (4'), Kembo (41'), Mangane (45') pour Rennes, Heurtaux (58') et Bulot (61') pour Caen.

Cartons jaunes : Kembo (13') pour Rennes, Hamouma (79') pour Caen.

Rennes : Costil - Mavinga, Kana-Biyik, Mangane, Danze - M'Vila, Mandjeck (Tettey, 70’), Féret, Pitroipa - Kembo-Ekoko (Monatño, 59') Boukari (Dalmat, 66’)

Caen : Thébaux - Raineau, Heurtaux, Leca, Van Dam - Seube, Nivet (Proment, 71’), Fajr, Bulot (Tandia, 78’), Hamouma - Niang (Traoré, 46')