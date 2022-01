Les supporters de Malherbe en colère

Bonjour Messieurs,



Suite aux derniers évènements, comme la prononciation judiciaire de l'interdiction de stade pour laquelle vous vous êtes portés partie civile au procès, ou la censure abusive et le banissement de certains de nos membres sur la page officielle du club sur Facebook, je vous informe par la présente que nous rompons toute communication avec le club dès ce jour. Cette résolution intervient dans un contexte déjà fortement dégradé depuis de nombreux mois.



Cela implique que nous n'enverrons plus de fiches animation, que nous ne répondrons plus à vos sollicitations, et que nous n'accepterons plus aucune réunion avec le club, ces dernières étant toujours contre-productives.



Nous regrettons cette situation, mais il est évident que vous nous empêchez de soutenir notre club. Pire, vous nous stigmatisez systématiquement en interne tandis que vous profitez de notre image publique.

Malherbe Normady Kop