Tourisme : “Vivement l’arrière-saison !”

La saison touristique 2011 a t-elle été bonne à Caen ?

“Côté Office de tourisme, c’est une saison correcte dûe paradoxalement au mauvais temps : Caen a bénéficié du report de ceux qui étaient en vacances sur le littoral et qui n’ont pu en profiter. Le Mémorial a enregistré une hausse de 10% de sa fréquentation sur la période estivale. De début juillet à mi-août, la barre des 100 000 visiteurs ont été atteints. La fréquentation a été également très bonne au musée de Normandie avec son exposition sur la Russie Viking, et Festyland a obtenu bons chiffres en juillet”.



Le bilan est-il aussi bon pour l’hôtellerie et la restauration ?

“En terme de nuitées, sur un panel d’établissements du centre-ville, la situation a été catastrophique en juillet. Nous sommes dix points en dessous des autres années. Des hôtels situés près du CHU ont fait leur plus mauvais mois de juillet depuis dix ans ! Aujourd’hui, les gens ne se déplacent que s’ils sont certains d’avoir du soleil et à cause de la météo, les réservations de dernière minute n’ont pas fonctionné. Concernant la fréquentation toujours, nous n’avons accueilli que très peu d’Anglais. Les problèmes de la Bourse ont peut-être effrayé beaucoup de monde”.



Cette année pourtant, Caen a accueilli la Solitaire du Figaro et les championnats de France d’échecs...

“Ces championnats n’ont pas eu d’incidence sur l’hôtellerie. La Solitaire a offert, c’est vrai, un petit coup de pouce début août. Mais l’an dernier, la coupe d’Europe de football des moins de 19 ans avait été plus bénéfique”.



Comment envisagez-vous les prochaines semaines ?

“L’après-saison fonctionne toujours bien grâce à la Foire internationale de Caen. Et puis, le tourisme de mémoire, même s’il est plus important en mai et juin, apporte son lot de visiteurs. Nous attendons d’ailleurs 2014 avec impatience qui verra célébré le 70ème anniversaire du Débarquement, sans compter les Jeux équestres mondiaux et lechampionnat du monde de canöe-kayak à Thury-Harcourt”.



La Ville étudie la possibilité de confier la gestion de l’Office de tourisme à Caen Event, déjà chargé de développer le tourisme d’affaires. Est-ce une bonne idée ?

“Bonne idée ? Je pourrais vous le dire après. Pour le moment, je ne vois pas cela d’un bon œil. Le tourisme en général et le tourisme d’affaires, ce sont deux métiers différents. Les regrouper pour mutualiser, je n’en vois pas l’utilité. Quand au comment, au pourquoi et au quand, je n’en sais pas plus que vous à l’heure actuelle”.