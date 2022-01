Un nouveau foyer pour jeunes travailleurs à Hérouville

Succédant au désuet “Cité 2000”, il pourra accueillir 191 jeunes salariés et étudiants de 17 à 25 ans, à la recherche d’un logement de transition avant de prendre leur indépendance.



150 logements équipés

Le nouveau foyer occupe deux bâtiments. Le plus grand, réhabilité, compte huit étages et 99 logements équipés d’une salle de bains et de toilettes. Le second immeuble, sorti de terre, propose 51 logements à ceux qui désirent davantage d’autonomie. “Il n’y aura pas de personnel d’accueil en permanence comme dans le premier. Mais nous souhaitons favoriser le lien, tout en privilégiant le respect et la solidarité”, explique Marlène Chanu, la directrice de l’établissement.

Première expérience hors de la vie familiale, le “FJT” dispose de nombreux services, tels que laverie, salle de sports, internet ou salon télé. Les loyers sont compris entre 297 et 498 € pour des surfaces de 13 à 26 m2. Alors que le logement coûte toujours plus cher, cette solution devrait séduire toujours de nombreux jeunes en mobilité.